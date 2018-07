et AFP

publié le 28/11/2016 à 14:19

Les élèves d'un collège du 3e arrondissement de Marseille sont confinés dans les salles de classes depuis lundi 28 novembre dans la matinée après des tirs de flèches contre leur établissement, a-t-on appris auprès d'une enseignante. "Nous avons retrouvé une flèche ce matin, puis un parent d'élève a failli s'en prendre une. Elles semblent venir d'un immeuble voisin. Nous en avons déjà trouvé une la semaine dernière et une celle d'avant," a déclaré cette enseignante de l'établissement situé dans un quartier très populaire de Marseille.



"Il s'agit de flèches professionnelles (longues de plusieurs dizaines de centimètres et au bout pointu, ndlr). Nous sommes en confinement depuis deux heures. Puis la consigne donnée par notre principal est que les enfants rentrent chez eux en rasant les murs à midi. La police est venue ce matin et reviendra pour accompagner la sortie des élèves ce midi. Il n'y aura pas cours cet après-midi", a-t-elle ajouté.

Cet incident intervient alors que la ministre de l'Éducation national Najat Vallaud-Belkacem est en visite à Marseille lundi après-midi. Dans un entretien à La Provence, elle a notamment annoncé la création de 450 nouveaux postes pour les lycées les plus en difficulté à la rentrée 2017. Interrogée également sur plusieurs incidents graves s'étant déroulés aux abords de plusieurs lycées marseillais, la ministre salue la "parfaite coordination des services académiques, préfectoraux et l'implication des collectivités pour sécuriser les établissements scolaires". "Nous menons un travail important sur la prévention des violences", assure-t-elle aussi.