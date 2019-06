publié le 03/06/2019 à 12:06

Au terme de longues investigations menées par la police française, un imam de Rouen, réfugié politique d'origine iranienne et l'un de ses fidèles ont été interpellés le mardi 30 avril en Normandie, rapporte le Figaro. Les deux hommes, qui comparaissent devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer ce lundi 3 juin, sont soupçonnés d’avoir facilité le passage de migrants en Grande-Bretagne.



Selon l'enquête, les deux prévenus, âgés de 39 et 29 ans, ont mis en place plusieurs traversées illégales de la Manche depuis le 27 décembre 2018 avec pour point de départ le littoral nordiste, entre les communes de Bray-Dunes et Audresselles, souligne La Voix Du Nord. Les suspects ont d'ailleurs reconnu avoir mis à disposition entre six et sept bateaux pneumatiques à des migrants, désireux de vouloir quitter la France.

Depuis la fin de l’année dernière, des centaines de personnes ont traversé la Manche au départ du Boulonnais, la région naturelle maritime située sur le littoral de la Manche. Sur des bateaux de fortune et surchargés, les migrants mettent leur vie en danger et beaucoup d’entre eux y perdent la vie ou bien sont récupérés par les secours frigorifiés.