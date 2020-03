Lyon : une douzaine de voitures incendiées, un suspect interpellé

publié le 26/03/2020 à 01:38

L'incident s'est déroulé dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars, rue Janin dans le IVe arrondissement de Lyon. Dans ce quartier de la Croix-Rousse, lieu plutôt chic de la ville, une douzaine de voitures ont été incendiées.

Selon les informations du Progrès, qui relate les faits, deux départs de feu se seraient produits peu avant minuit rue Belfort et rue Janin. Le feu se serait propagé et une douzaine de véhicules auraient brulé, dont cinq seraient totalement détruits, selon le quotidien régional.

Dans la nuit, les pompiers ont fait évacuer les riverains par mesure de sécurité le temps de maitriser les flammes. Un homme de 36 ans résidant le quartier et suspecté d'être à l'origine de l'incendie, a été interpellé non loin des lieux et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son acte.