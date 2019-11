publié le 11/11/2019 à 15:34

La scène s'est déroulée sur la place des Terreaux, en plein centre-ville de Lyon (Rhône). Alors qu'il fait la queue pour entrer dans un des nombreux établissements du quartier samedi 9 novembre vers deux heures du matin, un homme s'effondre au sol, touché au visage par balle. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un règlement de compte dont il serait une victime collatérale.

"Je faisais moi aussi la queue quand j’ai entendu un bruit qui ressemblait à un pétard", raconte une étudiante témoin de la scène au Progrès. "Ça ne m’a pas alertée mais il y a eu un second pétard. Des gens se sont écartés derrière moi. Je me suis retournée par curiosité et j’ai aperçu un homme par terre."

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Elle a jusqu'ici permis d'établir que deux hommes, qui se trouvaient sur la place au même moment, étaient en pleine dispute. L'un d'eux aurait sorti et une arme et tiré par deux fois, atteignant la victime située un peu plus loin, à la joue. Les deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.