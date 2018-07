publié le 24/07/2018 à 07:32

Un agent des pompes funèbres sans foi ni loi. Tandis qu'elle réalisait une toilette mortuaire, une étudiante stagiaire en thanatopraxie a réalisé que la bouche du défunt dont elle s'occupait était suturée, contrairement à la demande de la famille. En y regardant de plus près, la jeune femme s'est rendue compte que la bouche était mutilée : des dents avaient été arrachées très grossièrement, au marteau et au burin. Elles ont été retrouvées dans une boîte à l'intérieur d'un véhicule de la société.



L'étudiante a contacté la police. Le gérant pour lequel elle travaillait est soupçonné d'avoir volé les dents en or de plusieurs défunts. Il a été arrêté, placé en garde à vue et mis en examen mi-juillet pour atteinte à l'intégrité des cadavres. L'enquête a déjà permis de démontrer qu'un autre corps avait ainsi été dépouillé de ses dents en or. Une vingtaine au total ont été découvertes.

Les enquêteurs sont persuadés que l'homme, bien connu dans le métier depuis une dizaine d'années - il possède quatre établissements de pompes funèbres à Lyon -, n'en était pas à son coup d'essai. Nombre de grandes familles lyonnaises catholiques ont fait appel à ses services ces dernières années.