Loire-Atlantique : un homme violemment agressé à cause de son chien

Le 1e janvier dernier à Rezé, près de Nantes, un homme a été violemment agressé. Trois hommes s'en sont pris à la victime qui promenait son chien dans un bois. Pour dénoncer les incivilités en hausse dans sa commune, David témoigne au micro de RTL.

La chienne de David, capitaine dans la marine marchande, a eu pour seul tort de vouloir jouer avec trois individus lors de sa promenade dans un petit bois éloigné du bourg. "Ils s'en sont pris à mon chien", explique David, "et je leur ai dit : 'Les gars, c'est qu'un chiot'".

Des jeunes âgés de 20 à 25 ans "au regard fou", au "regard de tueurs". Ils étaient là pour tuer et pour frapper. "Ils m'ont tapé avec des cailloux avec des bagues ou un poing américain.., j'ai l'œil défoncé", explique-t-il, précisant qu'il a été opéré vendredi. "'On va te tuer, on va te tuer !' : C'était le leitmotiv !", poursuit la victime. Ensuite, les individus sont "remontés à bord de leur voiture", et "j'ai réussi à partir". Ils se sont alors "approchés de moi" et ont lancé : "On va chercher les fusils, on va te crever !".

L'épouse de David, est encore très "traumatisée" : "C'est plus par rapport à notre fille : elle a été terrifiée par le visage de son père", explique Isabelle. La fille de l'homme agressé, encore émue, se rappelle de "sang partout" : "On aurait dit un boxeur qui vient de sortir d'un combat", selon elle.

À la suite de cette agression, la famille a décidé de déménager.