publié le 27/11/2017 à 21:38

L'office ne s'est pas déroulé comme prévu. Dimanche 26 novembre, un homme a fait irruption dans une église à Blain, en Loire-Atlantique. C'est le visage couvert par un masque vénitien et armé d'un bâton qu'il est venu perturber l'office dominical, relate Ouest-France. Sur place, il s'est alors montré agressif et s'est mis à tenir des propos incompréhensibles. Ensuite, il a porté un léger coup sur le front d'un paroissien.



Les femmes et les hommes présents dans l'église ont alors prévenu la gendarmerie. Mais à l'arrivée des forces de l'ordre, l'individu masqué avait pris la fuite. En fait, il s'était jeté dans le canal non loin de là pour échapper à son interpellation.

Une fois cueilli par les gendarmes, ceux-ci se sont rendu compte qu'il était connu de leurs services pour des troubles d'ordre psychiatrique. Ils l'ont alors dirigé vers un centre hospitalier spécialisé. De son côté, la victime légèrement blessée au front a pu regagner son domicile.