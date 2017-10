publié le 25/10/2017 à 17:45

C'est un drapeau qui déchaîne les passions depuis sa création. Après l'élection de Donald Trump en novembre 2016, le collectif d'artistes américains Labeouf, Rönkkö et Turner avait créé le drapeau de l'unité sur lequel est inscrit l'inscription "He Will Not Divide Us" (Il ne nous divisera pas). Depuis le 16 octobre dernier, l'œuvre flotte au-dessus du Lieu Unique à Nantes, en Loire-Atlantique.



Dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 octobre, un drone, muni d'un objet enflammé, a tenté d'y mettre feu, sans succès, rapporte France Bleu Loire Océan. Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes, a annoncé avoir porté plainte ce mercredi. "On s'y attendait un peu, en fait", a confié le centre culturel qui assure que l'œuvre "sera maintenue".

Ce n'est pas la première fois que le Lieu Unique doit faire face à des pressions visant le drapeau. Il a, en effet, reçu plusieurs messages d'intimidation dans le cadre d'une campagne menée par des milieux d'extrême-droite, précise France Bleu Loire Océan. La surveillance du Lieu Unique est renforcée et les équipes s'assurent que la caméra, qui retransmet 24h/24 en streaming les images du drapeau, soit en sécurité.

> Drone Attack on HWNDU Flag: France

L'hostilité à l'égard de l'œuvre n'est pas nouvelle et date de sa création. Au départ, "He Will Not Divide Us" était une performance vidéo qui se tenait au Museum of the Moving Image à New York, où tous ceux qui le souhaitaient pouvaient répéter cette phrase face à une caméra diffusant en direct et ce jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Après un incident, la vidéo a été arrêtée.



À chaque installation aux États-Unis et au Royaume-Uni, depuis janvier 2017, l'œuvre, passée de vidéo à drapeau, a été visée par de multiples actes de vandalisme.

https://t.co/7y83TPB4d1

NOW LIVE



le lieu unique, Nantes pic.twitter.com/ZpQYt5niqJ — Shia LaBeouf (@thecampaignbook) 16 octobre 2017