publié le 17/07/2018

Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux mercredi dernier. Elle semble montrer un rapport sexuel entre une surveillante pénitentiaire et un détenu à la prison de Lille-Sequedin, rapporte Le Parisien.



La vidéo, qui dure moins d'une minute, est tournée en caméra cachée et montre la jeune surveillante, en plein service, pratiquer ce qui semble être une fellation. Devant l'entrée d'une cellule, elle fait face à un détenu. Après avoir échangé quelques mots avec lui et s'être assurée d'être seule, elle s'agenouille quelques secondes, puis se relève. Tournée à l'insu de la surveillante, la vidéo a été ensuite diffusée sur Snapchat.

Si les images laissent peu de doute, le rapport sexuel n'a cependant pas été confirmé par la Direction interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France.

"Ce support met en évidence une posture inadaptée, non professionnelle, qui ne respecte pas les principes de bonne distance et de sécurité enseignés à l'Enap (École nationale de l'administration pénitentiaire) pendant la formation", explique-t-elle en précisant que les stages en détention ont notamment pour objectif de "permettre de discerner les personnalités incompatibles avec l'exercice du métier de surveillant pénitentiaire".



Au moment des faits, la surveillante, élève à l'Enap d'Agen, était en stage depuis quelques semaines dans l'établissement. Une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre : "L'interruption immédiate de la formation de cette élève a été décidée par la directrice de l'Enap".



De son côté, le détenu, condamné en 2017 pour des affaires de vol et de trafic de stupéfiants, "a été immédiatement transféré dans un autre établissement de la région (...) Le téléphone avec lequel la scène a été tournée a été saisi". L'administration précise également que "le parquet a été immédiatement avisé" des faits et qu'une enquête a été ouverte.