Les infos de 8h - Montpellier : un policier aurait proposé des massages à une plaignante

Voilà une histoire qui fait parler depuis plusieurs jours, à l'encontre du commissariat de Montpellier. Des accusations ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Des victimes de violences conjugales auraient été mal accueillies par des policiers alors qu'elles venaient déposer plainte.

Parmi les accusatrices, Julie a du mal à chasser de son esprit son passage au commissariat. Ce jour là, elle vient porter plainte pour violences conjugales et le policier qui la reçoit tente de la dissuader avant dit-elle, de lui faire cette proposition : "Il m'a conseillé de prendre soin de moi. Il m'a proposé de me masser toute nue, sur une table avec une petite serviette, pendant une heure".

"Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Il m'a dit de le recontacter parce que ça ne le dérangerait pas et il me le ferait gratuitement. Je suis repartie sans porter plainte et encore plus mal que quand je suis arrivée", dit-elle.

À Montpellier, c'est une autre histoire qui avait d'abord mis le feu aux réseaux sociaux, celle d'une jeune femme qui avait porté plainte pour viol, sans parvenir à obtenir gain de cause. Une affaire où la police "n'a fait que son travail", affirme Rémy Alonso, le secrétaire du syndicat Alliance.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Alors que la vaccination affiche un taux élevé en France, l'Institut Pasteur se montre optimiste pour la suite de l'évolution de l'épidémie et pense qu'il ne sera, à priori, pas nécessaire de réinstaller un couvre-feu ou un confinement.

Football - La liste complète des nominés pour le Ballon d'Or vient d'être dévoilée ce vendredi, et trois joueurs français sont dans la course : Karim Benzema, N'golo Kanté et Kylian Mbappé.

Justice - Quatre hommes proches de la figure des milieux complotistes d'ultradroite Rémy Daillet ont été mis en examen vendredi à Paris pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".