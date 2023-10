Les infos de 12h30 - Jeune fille retrouvée morte à Sedan : ce que l'on sait

Ce mercredi 18 octobre, le corps d'une jeune fille de 10 ans, disparue la veille, a été retrouvé dans la cave d'un appartement de Sedan (Ardennes). Le locataire de cet appartement, un ancien bar situé en plein centre historique de Sedan, non loin du logement de la victime, a été interpellé. Cet homme âgé de 57 ans a été placé en garde à vue.



Mardi 17 octobre, cette jeune fille n'est pas rentrée à son domicile après les cours. Scolarisée au collège de Vrigne-aux-Bois, elle est revenue en bus chez elle à Sedan vers 18h, a marché jusque chez elle, mais n'est jamais rentrée. Inquiets, ses parents ont cherché partout, entre le domicile et l'arrêt de bus sans la trouver. Les policiers ont même fouillé les berges qui se trouvent le long de l’arrêt de bus, en vain. De même, l’exploitation des caméras de vidéosurveillance n'a apporté aucun détail susceptible de la retrouver.

Après des recherches vaines, une femme a signalé finalement à la police vers 19h mercredi avoir vu la fillette entrer dans une maison de ville de la rue Saint-Michel à Sedan. Les policiers ont pris attache avec le locataire, lui ont demandé de visiter son domicile. La fillette a été retrouvée dans la cave, son corps enveloppé d'un drap. Selon les premiers éléments, elle était nue et présentait des traces de violences.

La garde à vue se poursuit, le bar est sous scellés et a été gardé toute la nuit par la police. Vers 11h ce jeudi, une équipe de la PJ de Reims est revenue pour reprendre l'enquête. "C'est une gamine sans histoire, on ne comprend pas", nous dit une voisine. La procureure de Charleville-Mézières précise qu'une enquête a été ouverte pour viol d'une mineure de moins de 15 ans et meurtre d'une mineure de moins de 15 ans. Reste à savoir comment elle a croisé le meurtrier. Ce bar est à moins de 100 mètres de l'immeuble de la jeune-fille.

