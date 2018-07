Les actualités de 7h30 : un policier accusé de violences en garde à vue

publié le 13/07/2018 à 07:56

La vidéo avait choqué l'opinion. Le policier accusé de violences sur un détenu au tribunal de Paris a été suspendu par Gérard Collomb, et placé en garde à vue, jeudi 12 juillet.



"Le ministre a pris connaissance de l'existence d'une vidéo présentant un comportement violent et inadmissible d'un gardien de la paix stagiaire dans l'enceinte du Tribunal de grande instance de Paris. Il condamne avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible qui vient nuire à l'image de l'ensemble des forces de sécurité", a fait savoir le ministère de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur a pris cette décision après la publication d'une vidéo sur internet. Sur des images de vidéosurveillance, on voit le policier menotter l'homme avant de le frapper au sol. Le parquet de Paris avait dans la foulée ouvert deux enquêtes : une première pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" et "faux", et une seconde pour "introduction frauduleuse dans un système automatisé de données" en raison de l'extraction et de la diffusion des images de vidéosurveillance.

À écouter également dans ce journal

Football : la sécurité se prépare pour la finale de la Coupe du Monde : 12.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés dans la capitale et alentours entre ce soir et dimanche. À cela, il faut ajouter 3.000 personnels de secours. La Tour Eiffel sera fermée toute la journée de dimanche. La fan-zone s'installe juste en face, au Champs de Mars.



International : un face à face s'annonce tendu entre Donald Trump et Theresa May. En pleine visite officielle en Grande Bretagne, le président américain accorde ce matin une interview, au journal The Sun. Une interview dans laquelle il torpille le projet de sortie de l'Union Européenne présenté par la Première ministre.



Cyclisme : sale journée hier pour Romain Bardet sur le Tour de France. Sa roue arrière s'est brisée à 4 kms de l'arrivée. Il a dû prendre le vélo d'un de ses coéquipiers. Il affiche un retard d'une minute sur la plupart de ses adversaires. Aujourd'hui, 7ème étape, la plus longue de cette 105ème édition : 231 km entre Fougères et Chartres.