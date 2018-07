publié le 12/07/2018 à 18:30

Le peloton du Tour de France met le cap à l'Est à l'occasion de cette longue étape dite de transition entre Fougères, sous-préfecture du département de l'Ille-et-Vilaine, et Chartres, préfecture de l'Eure-et-Loire. Cette 7e étape, la plus longue de cette 105e édition, ne comporte qu'une difficulté, à mi-parcours, la côte du buisson de Perseigne (4e catégorie, 1,5 km de montée à 3,9% de pente moyenne).



Sur le site du Tour, le patron de la course Christian Prudhomme appelle les coureurs à faire attention au vent dans les 40 derniers kilomètres. Y aura-t-il des bordures qui pourraient retarder quelques favoris ? Un sprint massif avec (quasiment) tous les spécialistes comme lors des 1re, 2e et 4e étape ? Réponse attendue entre 17h20 et 17h50. Le départ sera donné à 12h05 (départ réel à 12h20).

Tour de France 2018 : le parcours de la 7e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul Defosseux / AFP