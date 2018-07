publié le 13/07/2018 à 07:38

Une finale attendue avec impatience par les supporters des Bleus. La France affronte la Croatie dimanche 15 juillet à 17h, avec l'espoir de remporter la Coupe du Monde, 20 ans après la victoire de 1998. Un match historique qui va mobiliser tout le pays, dans les transports, chez les opérateurs mais aussi les forces de l'ordre.



En plus des bars qui diffuseront le match, de nombreuses villes ont choisi d'installer un écran géant pour réunir les supporteurs. Impératifs de sécurité obligent, ces écrans seront installés dans des salles fermées ou dans des espaces clos et sécurisés sur la voie publique. Près de 100.000 personnes sont attendues sur le Champs de Mars à Paris. La place Bellecour à Lyon ou encore la prairie des Filtres à Toulouse accueilleront également les fans des Bleus.

Outre ces espaces sécurisés, une potentielle victoire pourrait voir un déferlement de foule en liesse dans les rues. Jusqu'à un million de personnes sont par exemple attendues sur les Champs-Élysées à Paris. Plus de 100.000 policiers et gendarmes devraient être déployés en France sur le week-end, pour la finale mais aussi la fête nationale samedi 14 juillet, selon Le Parisien.

Les opérateurs ajustent le réseau téléphonique

Du côté des opérateurs téléphoniques, on s'attend à un pic de trafic. Lors de la demi-finale France-Belgique, ils ont déjà enregistré un niveau équivalent à celui d'un 31 décembre. Alors tout le monde est sur le pont : chez Bouygues Telecom, une soixantaine de personnes seront chargées de veiller au bon écoulement du trafic, rien qu'en Île-de-France. Le réseau sera ajusté pour permettre d'absorber l'afflux exceptionnel de data prévu dimanche soir.



Dans les transports aussi, on se prépare à permettre à tout le monde de suivre le match. Les TGV possèdent à 90% une connexion wifi, et pour ne pas surcharger le réseau, la SNCF invite les voyageurs à se regrouper sur un seul écran au wagon bar, et à demander le kit de maquillage bleu-blanc-rouge mis à disposition.



Flixbus a réussi à booster le réseau wifi dans ses bus pour éviter les coupures. Et pour les chauffeurs, la radio sera de rigueur. Et dans l'avion ? La compagnie Transavia distribuera des kits de maquillage, et promet que les pilotes annonceront en temps réel les buts au micro.