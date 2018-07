Les actualités de 7h30 : le Rassemblement national lance un appel aux dons

et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/07/2018 à 08:42

Le Rassemblement national ne percevra pas les deux millions d'euros d'aide publique qu'il devait toucher lundi 9 juillet. La justice a décidé de bloquer la somme dans le cadre de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs au sein du parti du temps du FN. De quoi mener le parti à la faillite ?



En tout cas c'est le principal argument de la présidente du Rassemblement national. On savait déjà le parti en difficulté financière et cela depuis longtemps. "Là, c'est un coup de massue", confie-t-on en interne. Deux millions d'euros, c'est presque la moitié de la somme totale que doit toucher cette année le parti en subvention publique. Dès le mois prochain, Marine Le Pen prétend qu’elle ne pourra plus payer les salaires de la cinquantaine de permanent.

Conséquence : il n'y a pas de temps à perdre pour éviter la faillite. Hier soir, le rassemblement national a lancé un site internet, alertedémocratie.fr, afin de récolter des dons. Faire appel aux adhérents et sympathisants pour sauver le parti, cela n'est pas sans rappeler le "Sarkothon" lancé en 2013 par l'UMP, à la suite de l'invalidation des comptes de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy.



11 millions d'euros avaient été récoltés en moins de deux mois. Reste à savoir si les militants de Marine Le Pen sont tout aussi généreux.

