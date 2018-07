Les actualités de 7h : Alexandre Benalla, l'homme à qui on ne pouvait pas dire non

publié le 21/07/2018 à 08:29

Alexandre Benalla a passé sa première nuit en garde à vue au Bastion, siège de la Direction régionale de la police judiciaire. Ce collaborateur de l'Élysée est interrogé notamment pour "violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public" et pour "usurpation de fonction". Lors de la manifestation du 1er mai dernier, ce proche du président de la République a clairement outrepassé sa mission d'observateur, mais ce n'est pas la première fois que l'homme s'immisce dans la sécurité d’événements majeurs.



Il était par exemple avec les Bleus lors de la descente des Champs-Élysées. Alexandre Benalla était devenu incontournable. On ne pouvait plus dire non à l'homme du président, celui qui s'occupait de sa sécurité. Nombreux sont les policiers qui expliquent comment Alexandre Benalla, sur les déplacements présidentiels, donnait des directives aux policiers, aux commissaires, qui étaient normalement les chefs opérationnels.

Il savait jouer de l'autorité officieuse que lui conférait sa proximité avec le président de la République. Voilà qui semble expliquer pourquoi le 1er mai dernier, il semble se comporter comme il l'entend. Benalla avait pourtant un référent qui ne le lâchait pas de la journée, mais qui ne l'a pas recadré. Les enquêteurs tentent de comprendre comment celui-ci a pu avoir un tel ascendant sur des policiers qui n'osaient plus s'opposer à lui.

