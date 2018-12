et Paul Véronique

publié le 25/12/2018 à 19:13

La vigilance et la prudence sont de mise face aux marées. En cette période, les coefficients sont très importants. Lundi 24 décembre, quatre personnes ont été piégées par la marée montante dans les Côtes-d'Armor.



Aux alentours de 16 heures, un gendarme au repos s’est aperçu que deux femmes et deux hommes se trouvaient en mauvaise posture sur un rocher de Plougrescant. Avec la marée montante, le piège était en train de se refermer sur eux.

Le gendarme a donné l’alerte et un bateau des douanes ainsi que deux semi-rigides ont été mobilisés. Mais en raison du caractère escarpé de l’îlot rocheux, un hélicoptère de la Marine Nationale a finalement été dépêché sur place pour les hélitreuiller.

Parallèlement, sur l’île d’Ouessant, une chèvre a elle aussi été coincée sur un rocher. Mais elle est parvenue à rejoindre à la nage les secours de la SNSM.



Consommation - C'est encore Noël mais certains sont déjà en train de revendre les cadeaux reçus en double ou qui ne plaisent pas. Les plateformes ne manquent pas aujourd'hui pour se débarrasser au plus vite d'une déception. Et en ligne, les acquéreurs potentiels sont nombreux.



Solidarité - L'ambiance de Noël est bien présente aujourd'hui, notamment à Paris. À l'Opéra Garnier, l'association Les Petits Frères des Pauvres organisait aujourd'hui un déjeuner de Noël. Dans un décor somptueux, une centaine de personnes âgées, parfois isolées ou encore avec de faibles revenus ont pu profiter d'un moment très convivial.



Religion - Le pape François, guide des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a vivement critiqué dans son homélie de la nuit de Noël la "voracité consumériste" des hommes. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, devant des dizaines de milliers de fidèles, le souverain pontife s'est attaqué à la surconsommation et a déploré l'inégal partage des richesses entre les hommes.