publié le 27/08/2018 à 13:45

Un an après la mort de la jeune Maëlys, la petite ville de Pont-de-Beauvoisin reste traumatisée, et la commune iséroise verra de nombreux habitants participer à une marche blanche lundi 27 août, en hommage à la jeune fille tuée, et dont le suspect du meurtre est Nordahl Lelandais.



"C'est quelque chose qui reste quand même gravé, ça a été terrible pour tout le monde. Il ne faut pas oublier", insiste une habitante. "Il faut soutenir la famille, ils en ont besoin", explique une participante à la marche blanche. "Tout le monde se sent concerné, ça nous imprègne et je pense pendant longtemps encore", assure une autre.

La marche partira du lycée de Pont-de-Beauvoisin, jusqu'à la salle polyvalente où a été enlevée Maëlys. Son prénom sera inscrit sur la route, et un lâcher de ballons clôturera ce moment de recueillement. "On ne l'oubliera jamais", s'émeut une habitante qui sera elle-aussi au rendez-vous.

