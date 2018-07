et Stéphane Carpentier

publié le 04/07/2018 à 13:36

Troisième jour dans la nature pour Redoine Faïd après son évasion en hélicoptère de la prison de Réau. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux a exclu ce matin sur RTL de démissionner prônant le calme et la fermeté dans cette affaire aussi grave que spectaculaire.



Elle a par ailleurs confirmé qu'une demande du transfert du détenu avait bien été formulée ces dernières semaines. "Il va de soi que je suis responsable de ce qui se passe dans mon administration, mais ce n'est pas moi à titre personnel qui prend ces décisions. Nous avons plusieurs centaines de détenus particulièrement signalés. Je ne suis évidemment pas consultée pour des cas comme celui-ci."

Et ce matin, l'homme qui a été contraint de piloter l'Alouette qui a servi à l'évasion a eu le courage de témoigner en exclusivité sur RTL. Stéphane Buy a raconté, les menaces, les coups et le scénario minute par minute de sa prise d'otage.Un homme très ému.

À écouter également dans ce journal

Justice - Nordahl Lelandais, déjà soupçonné du meurtre de Maëlys et de l'assassinat du caporal Arthur Noyer, a été mis en examen pour une troisième affaire. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur sa petite-cousine.



Justice - Les parents et la sœur d'Alexia Daval sont actuellement entendus par le juge chargé de l'enquête à Besançon. Jonathann Daval, le mari de la victime, a avoué l'avoir tuée au cours d'une dispute fin octobre 2017.



Faits divers - Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb condamne avec la plus grande fermeté les violences urbaines de la nuit dernière à Nantes. Trois quartiers sensibles se sont embrasés après la mort d'un jeune homme de 22 ans lors d'un contrôle de police.



International - Grosse inquiétude en Angleterre après l'hospitalisation de deux personnes exposées à une substance inconnue. Elles ont été retrouvées inconscientes à Amesbury, une ville voisine de celle où l'ex-espion russe, Sergei Skripal a été victime d'une tentative d'empoisonnement en mars.

