publié le 30/12/2017 à 07:44

Deux semaines seulement après le drame de Millas dans les Pyrénées-Orientales, qui a fait six morts le 14 décembre, un nouvel accident est survenu à un passage à niveau vendredi 29 décembre en Indre-et-Loire. Il a eu lieu à l'entrée de Loches, plus précisément à hauteur de Chambourg-sur-Indre. Le TER en question a violemment percuté un fourgon. Son conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, est décédé, rapportent nos confrères de La Nouvelle République.



Tous les occupants du TER sont sortis indemnes de l'accident. L’accident a eu lieu sur un passage à niveau qui n'était pas pourvu de barrières ni de feux de signalisation. Selon les enquêteurs, la jeune victime, dont le véhicule était en partie garé sur le passage à niveau, pensait avoir le temps de dégager son fourgon avant l'arrivée du train.

À écouter également dans ce journal :

- Nouvel An : 140.000 policiers, gendarmes et secours seront mobilisés dimanche 31 décembre pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

- Uber : plus de 10.000 chauffeurs VTC désormais interdits de circuler. S'ils n'ont pas leur licence, ils ne peuvent plus prendre de voyageurs, c'est la loi.



- Égypte : neuf personnes ont été tuées au sud du Caire dans une attaque contre une église menée par un jihadiste armé, la dernière en date à viser la minorité chrétienne depuis le début de l'année en Egypte.



- États-Unis : Un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz a déclenché jeudi l'incendie qui a coûté la vie à douze personnes, a indiqué vendredi le chef des pompiers de la ville de New York, Daniel Nigro.