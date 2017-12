New York : un incendie dans un immeuble fait au moins 12 morts

publié le 29/12/2017 à 04:36

Au moins douze morts et une quinzaine de blessés graves. C'est le dernier bilan d'un incendie dans un immeuble d'appartements, dans le quartier new-yorkais du Bronx jeudi 28 décembre, selon plusieurs médias américains. Le dernier bilan donné par le maire de New York, qui pourrait encore s'alourdir, fait état de douze morts, dont un enfant, rapporte CNN. L'âge des victimes va de plus de 50 ans à 1 an, a indiqué le maire.





"Nous risquons de perdre encore des gens", a déclaré le maire de la ville, Bill de Blasio, qui qualifié le drame de "pire tragédie dans la ville depuis au moins un quart de siècle". L'incendie aurait éclaté au premier étage de cet immeuble de briques aux alentours de 19h00 locales (00h00 GMT), et s'est rapidement répandu dans les étages, d'après un message posté sur Twitter par le Fire Department of the City of New York (FDNY), les pompiers new-yorkais.

Ces derniers ont fait état pour le moment de 15 blessés graves. Ils ont indiqué que l'incendie était maîtrisé. Une école qui se trouve non loin du sinistre a été transformée en centre d'accueil d'urgence pour les habitants de l'immeuble alors que le thermomètre affiche des températures glaciales aux alentours de -10°C. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes du drame, rapporte la chaîne d'information CNN.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU — FDNY (@FDNY) 29 décembre 2017