et AFP

publié le 15/12/2017 à 23:57

Uber France a recensé "environ 1,4 million de passagers et chauffeurs" en France touchés par le piratage des données survenu fin 2016 mais assure n'avoir à ce stade "constaté aucune fraude ni aucun abus".



"En France, cela concernait au moment des faits environ 1,4 million de passagers et chauffeurs", indique vendredi 15 décembre sur son site la société de location de voitures avec chauffeur (VTC). Il s'agit d'une "estimation" puisqu'elle n'est pas en mesure de connaître avec certitude le lieu de résidence réel de l'utilisateur, ajoute-t-elle.

Révélée en novembre, cette fraude à l'échelle mondiale a concerné les noms des utilisateurs ainsi que leurs adresses électroniques et numéros de téléphone mobile. En revanche, les historiques des trajets, les numéros de carte de crédit et de compte bancaire, les numéros de sécurité sociale et les dates de naissance "n'ont pas été compromis", a répété Uber sur la base d'expertises externes.

Des explications demandées par le gouvernement

Le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi avait écrit fin novembre au PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, pour lui demander des explications sur d'éventuelles victimes françaises. Uber assure que les comptes concernés "bénéficient d'une protection renforcée contre la fraude" et encourage néanmoins les utilisateurs à "surveiller régulièrement" leurs comptes bancaires y compris leur compte Uber, "pour détecter tout problème".



"Nous contactons individuellement les chauffeurs dont le numéro de permis de conduire a été téléchargé", a précisé à l'AFP une porte-parole. La plateforme envoie également "un SMS ou un e-mail demandant une confirmation supplémentaire si nous détectons une connexion suspecte (par exemple un périphérique inconnu ou un emplacement inhabituel)", a-t-elle ajouté.



Fin novembre, la Commission européenne avait jugé "irresponsable" la gestion par Uber des données de ses clients et chauffeurs. Uber est visé par plusieurs enquêtes liées à ce piratage.