publié le 04/07/2018 à 06:53

Trois quartiers de Nantes ont été secoués par des émeutes dans la nuit du 3 au 4 juillet : le Breil, les Dervallières et Malakoff. Des voitures ont été incendiées, un centre commercial a également été pris pour cible. À l'origine de ces violences : la mort d'un jeune homme tué par un CRS lors d'un contrôle.



Vers 20h30 mardi une brigade a repéré une voiture qui commettait plusieurs infractions dans le quartier du Breil. Les CRS ont reçu l'ordre de ramener le conducteur de 22 ans au commissariat. Ils lui demandent de se garer. C'est à ce moment là que la situation a dérapé. "Le conducteur, faisant mine de sortir de son véhicule, a percuté un fonctionnaire de police" qui a été légèrement blessé aux genoux, a indiqué Jean-Christophe Bertrand le directeur départemental de la Sécurité publique.

Un déroulé des faits contredit par plusieurs habitants témoins de la scène. Pour eux, le jeune du quartier a simplement fait une marche arrière pour se garer sans faire de blessé et l'un des CRS a perdu son sang froid et ouvert le feu. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi il a tiré dans la gorge et non dans les pneus par exemple.

Dès l'annonce du sa mort des dizaines de jeunes cagoulés du Breil puis des Dervaillières et de Malakoff, des quartiers tout proches, ont sortis pour affronter les forces de l'ordre. Ils ont brulé des voitures, des commerces, des poubelles. Les pompiers sont toujours sur place ce mercredi matin. La maire de Nantes, Johanna Rolland, a annoncé que la police et la justice devront faire la clarté et la transparence la plus totale sur ce qu'il s'est passé cette nuit.

