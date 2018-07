Le journal de 6h30 : 10 militants de l’ultradroite devant un juge antiterroriste

publié le 28/06/2018 à 07:15

Ils voulaient s'en prendre à des musulmans. Les 10 militants de l’ultradroite ont passé 4 jours en garde à vue et ont été présentés à un juge antiterroriste. Ils avaient été interpellées samedi 23 juin, dans la soirée, par les services antiterroristes dans le cadre d'une enquête sur un projet d'attaque.



On ne sait toujours pas précisément quand et où ils comptaient passer à l'action mais leur cible était clairement définie. 9 hommes et 1 femme âgés de 32 à 69 ans, qui visaient ce qu'ils appellent le "péril islamiste". Ils devraient être mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels



Les interpellations ont été menées par des policiers de la DGSI sur commission rogatoire d'un juge antiterroriste, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris le 14 juin du chef d'"association de malfaiteurs terroriste criminelle", a indiqué une source judiciaire. Parmi les 10 arrestations, deux se sont déroulées en Corse, notamment à Ajaccio, a précisé une source proche de l'enquête.

