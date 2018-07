Le journal de 18h : la compagne du terroriste de Trèbes aussi "fichée S"

publié le 26/03/2018 à 19:00

En attendant l'hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, l'enquête sur les attaques de Trèbes et Carcassonne (Aude) du 23 mars se poursuit. Deux personnes sont toujours en garde à vue, notamment la compagne du terroriste. Elle aussi est fichée "S", il s'agit d'une salafiste pure et dure.



La compagne du Français d'origine marocaine de 25 ans avait été interpellée vendredi 23 mars ainsi qu’un ami du tueur, un jeune homme de 17 ans. Il avait lui été arrêté dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 mars.

Le profil de l'entourage de Radouane Lakdim se dessine donc au fil des heures. Les gardes à vue des deux personnes ont été prolongées : les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons du passage à l'acte de l'assaillant jihadiste et à trouver d'éventuelles complicités.

À écouter également dans ce journal :

Faits-divers : Mireille Knoll a été tuée chez elle et peut-être précisément parce qu'elle était juive. Le corps de cette dame de 85 ans a été retrouvé carbonisé vendredi soir. La piste criminelle s'est imposée tout de suite et ce lundi 26 mars le Parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinat, en retenant le caractère antisémite de ce meurtre.



Justice : La Cour d'assises des Pyrénées-Orientales a condamné ce lundi 26 mars Jacques Rançon, surnommé « le tueur de la gare de Perpignan », à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans notamment pour les meurtres de Marie-Hélène Gonzalez et Moktaria Chaib.



International : Treize pays de l'Union européenne et les États-Unis, ont pris des mesures à l'encontre de la Russie, après l'empoisonnement d'un ancien agent double au Royaume-Uni, Sergueï Skripal. La France expulse quatre diplomates russes.