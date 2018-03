Disparues de Perpignan : Jacques Rançon condamné à la perpétuité

publié le 26/03/2018 à 17:04

La Cour d'assises des Pyrénées-Orientales a condamné ce lundi 26 décembre Jacques Rançon, à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.



"Le tueur de la gare de Perpignan" n'a pas réagi au verdict et est sorti du box, après avoir été reconnu coupable du viol et du meurtre de deux jeunes femmes, ainsi que d'une tentative de meurtre et d'une tentative de viol.



Jacques Rançon était jugé pour avoir tué et atrocement mutilé Moktaria Chaïb en décembre 1997 et Marie-Hélène Gonzalez, en juin 1998, dans l'affaire dite des "disparues de Perpignan". Il comparaissait également pour avoir tenté de violer une autre femme et pour en avoir laissé une quatrième pour morte. La décision a été rendue après plus de trois semaines d'audiences, qui aura vu se succéder 35 témoins et une dizaine d'experts.