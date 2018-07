publié le 29/01/2018 à 18:33

De mari éploré à principal suspect. Jonathann Daval est en garde à vue depuis ce lundi 29 janvier au matin à la gendarmerie de Besançon. Le corps calciné de son épouse a été retrouvé en octobre dernier dans un bois de Haute-Saône. Alexia Daval, 29 ans, était partie faire un jogging.



La maison de Gray-la-Ville a été perquisitionnée et placée sous scellés. Les enquêteurs s'interrogent sur l'emploi du temps de Jonathann et sur le déroulement des faits tels qu'il l'a décrit au départ, des incohérences ayant été relevées.

Parmi les éléments troublants, un voisin affirme avoir entendu une voiture bouger la nuit de la disparition de la jeune femme. La voiture professionnelle de Jonathann a été saisie en décembre pour déterminer si les empreintes de pneus retrouvées à côté du corps d'Alexia Daval correspondent à cette dernière.

Justice - Nouvel essai pour le procès en appel de la maman de la petite Fiona, et de son compagnon. Le premier procès en appel avait échoué en octobre dernier, quand les avocats de la défense s'estimant diffamés, avaient claqué la porte. Cet après-midi, devant la cour d'Assises de Haute-Loire, on a donc tout recommencé à zéro.



Politique - Le gouvernement soutient Gérald Darmanin, mais l'opposition réclame sa démission. Le ministre de l'Action et des Comptes publics est visé par une plainte pour viol. Une accusation qu'il conteste, mais samedi dernier, le parquet de Paris a réouvert l'enquête pour des faits datant de 2009.



Météo - La France a connu sur ces deux mois de décembre-janvier un cumul moyen de pluies record depuis 1959, année de début de la modélisation de la pluviométrie, a indiqué lundi Météo France. Douze départements sont toujours placés en vigilance orange.



Société - À Montauban, retour des agriculteurs en colère. Ils manifestaient déjà la semaine dernière pour ne pas perdre leurs aides. Les agriculteurs du Tarn-et-Garonne, recommencent leurs actions cet après-midi, mais cette fois, ils ont un objectif précis : bloquer l'autoroute A62.



Société - Le Marineland d'Antibes est sauvé. Le parc marin et deux autres peuvent faire se reproduire des dauphins en captivité. Le Conseil d'État annule l'arrêté ministériel interdisant cette pratique. Un arrêté qui avait été pris, l'année dernière, par l'ex ministre de l'Environnement Ségolène Royal.