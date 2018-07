publié le 30/03/2017 à 13:28

Presque 24 heures maintenant qu'un petit garçon de 5 ans et demi a été enlevé à Clermont-Ferrand par son père. L'alerte enlèvement a été déclarée dans la soirée du 29 mars. Vicente, 1 mètre, cheveux châtains, porte un haut de pyjama avec un logo Cars et un caleçon bleu. Son père circule à bord d'une BMW ou d'une Mercedes noire immatriculée dans le Puy-de-Dôme.



Plus de 300 appels ont été reçus au 197, le numéro de signalement de l'alerte enlèvement. Jason Lopez s'est enfui le 29 au matin vers 11h au volant d'une BMW noire emmenant avec lui son enfant Vicente. Et s'il est originaire de la région toulousaine les enquêteurs n'excluent aucune piste pour retrouver la trace de celui qui était déjà recherché par la police, après s'être échappé de la maison d'arrêt de Riom lors d'une sortie à VTT le 6 décembre dernier.

Éric Maillaud, le Procureur de la République de Clermont-Ferrand, explique par ailleurs que "le fait d'être quelqu'un issu de la communauté des gens du voyage lui permet aussi d'habiter à droite et à gauche extrêmement facilement, dans des lieux pas nécessairement très accessibles." Le profil de Jason Lopez est particulièrement inquiétant : il a menacé son ex-compagne Dolorès avec un pistolet après l'avoir frappée au visage et avoir cassé portes et fenêtres de la caravane.

