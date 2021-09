La fin d'un mystère qui dure depuis 35 ans. Un ancien gendarme a avoué être le "Grêlé", un criminel soupçonné d'avoir commis quatre meurtres et six viols entre 1983 et 1994. Surnommé ainsi à cause des traces d'acné sur son visage, il n'avait jamais été identifié formellement, jusqu'à cette lettre retrouvée dans un appartement près de Montpellier. Dans celle-ci, cet ancien militaire a écrit des aveux, avant de se suicider.

François V., de son vrai nom, avait également côtoyé la politique locale. Il a notamment travaillé aux côtés de Jean-Marc Lussert, ancien maire de Prades-le-Lez. Pas une seconde, il n'aurait soupçonné le suspect, qui était également son ami. "Je tombe des nues, effrayé à posteriori. Je n'ai jamais eu ni d'indices ni de révélations quelconques qui pouvaient me faire penser à ça", confie-t-il au micro de RTL.

"C'était un habitant de Prades-le-Lez, dans l'Hérault. Je cherchais des personnes pour faire une liste pour les élections municipales de 2014. On a discuté, c'était un nouvel habitant de la commune, on a sympathisé et voilà. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui pouvait figurer sur la liste", décrit l'ancien maire. "Il n'était pas démonstratif sur sa vie passée, il n'a pas été très loquace sur sa vie antérieure", reconnait-il.

"Émotionnellement c'est assez fort. D'abord pour moi, c'était quelqu'un de sympathique donc apprendre qu'il est décédé de cette façon et pour quelle raison, c'est compliqué", poursuit Jean-Marc Lussert, toujours stupéfait par la découverte. "Je me suis dit que ses instincts l'avaient repris, ça fait froid dans le dos".