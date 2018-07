et Geoffroy Lang

publié le 29/04/2016 à 06:19

"Contente" mais pas "soulagée". Le lycéen interpellé sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, a été mis en examen jeudi pour le meurtre d'Alexia, une adolescente de 15 ans portée disparue pendant un mois avant que son corps ne soit retrouvé non loin de son lycée, qu'il a reconnu avoir "étranglée" puis "poignardée" car elle avait "repoussé ses avances".



La mère d’Alexia a réagi aux aveux du meurtrier, un des camarades de classe de sa fille. "Je peux avoir un peu de compassion pour les parents, parce que je suis encore maman et que j’ai encore deux enfants", a confié la mère d’Alexia. Avant d’ajouter : "Pour moi il n’y a aucune excuse valable. Il l’a laissée pourrir comme une moins que rien. J’ai même pas pu dire au revoir à ma fille, tellement elle était dans un état pas possible."

Le jeune suspect, âgé de 16 ans, était scolarisé dans le même lycée que la victime, le Centre expérimental pédagogique maritime à Oléron (Cepmo), devant lequel Alexia avait été aperçue pour la dernière fois le 1er février. "C’est monstrueux, il a tué ma gamine, il a détruit ma vie. Il a détruit la vie de mon mari, de nos enfants, de notre famille. Il a continué sa vie pendant un mois, tranquille, à faire la fête, à sourire, à me croiser comme si de rien n’était", a ajouté la mère d’Alexia, alors que les motifs de son meurtrier ne sont toujours pas connus.