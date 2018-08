Landes : un enfant de trois ans meurt noyé dans la piscine familiale

publié le 02/08/2018 à 23:38

Un accident dramatique. Un petit garçon âgé de trois ans est mort noyé jeudi 2 août en fin de journée dans la piscine de la maison familiale à Saint-Martin d'Oney, près de Mont-de-Marsan dans les Landes, a-t-on appris auprès des secours.



L'enfant, dans des circonstances qu'une enquête de gendarmerie devra déterminer, a échappé vers 18 heures à la surveillance de sa famille, alors qu’il jouait dans le jardin. Il a ensuite pu accéder à la piscine malgré le portillon de sécurité, a-t-on précisé de même source.

Plus tard, il a été découvert inanimé dans la piscine par sa mère. Cette dernière a alors immédiatement alerté les secours. Mais malgré les longs efforts des pompiers et du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), l’enfant n’a pu être réanimé et a été déclaré décédé sur place.