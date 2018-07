publié le 21/07/2018 à 12:36

Ce devait être une sortie classique entre père et fils, mais Jérôme, 45 ans, doit aujourd'hui la vie à son enfant de 12 ans. Ces derniers s'adonnaient à une session de bodyboard - une petite planche sur laquelle l'on reste principalement allongé - à Moliets-et-Maa, dans les Landes, lorsqu'ils ont été emportés par le courant. Melvin, le jeune garçon, est parvenu à se rapprocher de la plage et a dû intervenir pour aider son papa.



Sonné par un vague de près de 2,5 mètres, Jérôme a été emporté par le fracas. "Je me suis retrouvé une première fois le nez au fond de l’eau, butant contre le sable. Mon leash s’est décroché avec la puissance de la vague. Elle a emporté mon bodyboard au passage", raconte-t-il au journal Sud Ouest.

Trouvant du répit quelques instants en s'agrippant à une planche sur laquelle se trouvent déjà deux personnes, le père de Melvin est à nouveau happé au fond de l'eau. "J’étais exténué, à bout de souffle et je n’arrivais plus à respirer correctement", décrit-il. C'est alors que Melvin est intervenu.

Une vocation est peut-être née

"Quand j’ai vu qu’il appelait à l’aide, j’ai pris ma planche et j’ai foncé. Je ne me suis pas posé de question", explique le jeune garçon. Parvenant à rattraper son père, il l'agrippe tant bien que mal à son corps. "J’avais son bras sur mon épaule et sa jambe sur l’autre épaule. En battant des pieds, et en retenant mon souffle, je suis revenu avec lui dans une zone où j’avais pied", poursuit Melvin.



Jérôme est transféré à l'hôpital de Dax en stade 2 (sur 4, ndlr) de la noyade. Désormais hors de danger, le rescapé a peut-être généré une vocation chez son héros de fils qui envisage, dit-il à Sud Ouest, de "tenter une formation avec des pompiers ou maîtres-nageurs sauveteurs".