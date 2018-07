La publicité de Burger King qui a vexé le roi des Belges

et AFP

publié le 29/05/2017 à 05:29

"Etes vous sûr de vouloir élire le roi Philippe ? C'est pas lui qui vous fera cuire des frites". Cette dernière publicité de la chaîne de restauration rapide Burger King n'a pas été au goût du roi des Belges. Une légende accompagnée d'une icône représentant le roi de profil et de l'autre un hamburger.



Dans une vidéo publicitaire visible sur whoistheking.be, on peut y lire "19 mai 2017, Burger King annonce son arrivée au Royaume de Belgique, deux rois, une seule couronne, qui régnera?" Burger King, dont le premier établissement belge ouvrira prochainement ses portes à Anvers, appelle donc les internautes à "voter" entre le "King Philippe" et le "King du Burger". Un humour que le roi des Belges n'a pas vraiment apprécié.

"L'utilisation de l'image du Roi est soumise à autorisation" a expliqué Pierre-Emmanuel de Bauw, porte-parole du Palais royal, ajoutant que "dans ce cas précis aucune demande n'a été adressée. Comme c'est une utilisation à des fins commerciales, nous n'aurions pas donné notre autorisation". Quant au fait de savoir si le Palais compte engager des poursuites, le porte-parole a répondu : "pour l'instant, nous prenons contact avec Burger King". Affaire à suivre...

¿ @MonarchieBe

Qui sera le nouveau Roi des Belges ?

Laissons le peuple décider : https://t.co/laJGZ8pkUc #WhoIsTheKing pic.twitter.com/XpYaRRO2c6 — Burger King Belgique (@BurgerKingBE_FR) 24 mai 2017