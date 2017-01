Burger King chambre Arras dans une pub, la ville répond sur Twitter

Le géant du fast-food qui s'implante dans la ville du Pas-de-Calais promet sur des affiches "la fin de la dépression".

Une enseigne Burger King à San Francisco, le 1er août 2014 (image d'illustration)

par Léa Stassinet publié le 11/01/2017 à 12:22

"Prochainement à Arras, Burger King. Votre dépression touche à sa fin". Voici ce que les habitants d'Arras peuvent lire depuis plusieurs jours sur les panneaux d'affichage de la ville. La chaîne de fast-food américaine Burger King doit ouvrir un restaurant le 17 mars prochain dans la commune.



Burger King affirme que la campagne de publicité n'avait pas pour but de froisser Arras et ses habitants. L'un des porte-parole explique : "La déprime n'est pas liée au fait d'habiter à Arras, mais au fait que, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de Burger King ici et qu'il y a de quoi déprimer quand on aime se faire plaisir en mangeant un bon burger".



Loin d'être vexée ni offusquée, la mairie d'Arras a répondu par l'humour sur Twitter."Même dans notre petite ville de 40.000 habitants, on a du répondant. Nous avons voulu utiliser les même codes que Burger King", explique à RTL.fr Christophe Tournay, l'attaché de presse de la ville, qui reconnaît les talents de communication "poil à gratter" de l'enseigne américaine.