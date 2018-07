publié le 30/08/2016 à 09:19

"Pendant tout l’été, le burkini fut le symbole de l’oppression des femmes ; il est désormais symbole de la liberté et de l’état de droit", note Éric Zemmour. Le journaliste fait remarquer qu'il est faux de prétendre qu’on peut se vêtir librement. Le Conseil d'État est "cohérent avec lui-même", admet-il, citant les précédentes décisions sur le regroupement familial (1976), les familles polygames (1980) ou encore le voile à l'école (1989).



"Le Conseil d’État dit le droit, mais ce droit ne descend pas du ciel", tonne Éric Zemmour. "Il a une source politique et idéologique, celle du multiculturalisme et des accommodements raisonnables avec l’Islam. Cette conception anglo-saxonne est l’exact opposé de la tradition républicaine française", plaide-t-il, expliquant que les droits de l’homme ont varié au fil des siècles. À ses yeux, "la logique du burkini libre c’est la ségrégation libre", par communautés et par sexes.