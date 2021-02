publié le 23/02/2021 à 19:22

C'est une histoire qui se termine bien. Le 1er février, un habitant de Pornichet, a adressé un courrier au commissariat de La Baule.

Dans cette lettre, partagée récemment sur le compte Twitter de la police nationale de Loire-Atlantique, le quinquagénaire se dit reconnaissant envers les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) qui lui ont "sauvé la vie". Le soir du 28 janvier, aux alentours de 23h30, l'homme se trouvait sur le pont de Saint-Nazaire, prêt à sauter pour mettre fin à ses jours.

Debout sur le parapet du pont, à plus de 60 mètres de hauteur, il est repéré par un équipage de la BAC qui effectuait une ronde. Comme le précise Ouest France dans un article, la police avait été alertée de l’arrêt d’une voiture sur le pont. La brigade anticriminalité de permanence s'était alors dirigée vers l’édifice qui enjambe la Loire.

[#Sauvetage] Nos policiers de la BAC nuit de #LaBaule n'ont pas hésité à rattraper 1 conducteur aux intentions suicidaires en haut du pont de #StNazaire à 61 m de hauteur.#FiersdÊtrePoliciers #SangFroid #réactivité



Bravo à nos #HérosDuQuotidien.

Merci Monsieur pour votre lettre. pic.twitter.com/aWViIaryif — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) February 22, 2021

"Sous l'effet conjugué de l'alcool et de circonstances personnelles et professionnelles, j'allais commettre l'irréparable", commente le Pornichétin dans son courrier. "Avec courage et bravoure, les fonctionnaires m'ont rattrapé [...] Je tiens à les féliciter. Ils ont très vite su discerner la gravité de la situation [...] Je regrette mon geste et je leur dois la vie."

La lettre s'achève avec un sobre "merci", rédigé en lettres majuscules.