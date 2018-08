publié le 25/08/2018 à 17:55

Les 200 passagers du vol Munich - Paris opéré dans l’après-midi du vendredi 24 août par la Lufthansa ont applaudi Tarik Sahibbedine à l’arrivée sur le tarmac de l’aéroport Charles-de-Gaulle de Roissy. "Les passagers mais aussi le personnel de bord, le commandant et la police qui m’a remercié", explique à RTL l’ancien champion de France welter 2003 et 2005.



Tarik Sahibbedine revenait de vacances en Croatie avec son épouse. Après une escale à Munich, il était assis dans l’appareil lorsque depuis son siège il a entendu une altercation entre un passager et une hôtesse de l’air. Sentant le ton monter, il s’est alors levé et est aller voir ce qu’il se passait "et là le chef de cabine m’a demandé de rester avec lui. Il était tout tremblant et le passager de plus en plus menaçant".

Après avoir demandé l’aide de deux autres passagers, dont un policier en civil, le personnel de bord a donc décidé de maîtriser le forcené qui menaçait d’entrer dans le cockpit pour demander au commandant de bord de faire demi-tour.

Là je lui ai dis : 'tu as mal choisi ton jour mec !' Tarik Sahibbedine





"Il voulait aller rechercher des amis à Munich. Ses propos étaient incohérents. Je lui ai dit de se calmer mais il ne voulait rien entendre. Il voulait même tirer sur la poignée rouge et ouvrir la porte extérieure alors que nous étions à près de 10.000 mètres d’altitude. J’ai tenté de le raisonner mais d’un coup il s’est levé et s’est dirigé vers le cockpit en disant qu’il allait prendre les commandes. C’est à ce moment-là que je lui ai sauté dessus."



Une fois allongé l’homme a été maîtrisé et menotté avec des serre-joints en plastique puis conduit dans le fond de l’appareil jusqu’à l’arrivée de l’avion à Roissy. "Là je lui ai dis : 'tu as mal choisi ton jour mec !'".

Le suspect placé en hôpital psychiatrique

Les policiers de la Direction de la police aux frontières (DPAF) de Roissy Le Bourget sont venus interpeller le forcené qui sera poursuivi pour "entrave à la navigation et à la circulation d’un aéronef". Le suspect a été placé à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne de Paris.



Tarik Sahibbedine a quant à lui été remercié par le personnel naviguant et par le commandant de bord qui lui a permis de poser pour une photo à l’intérieur du cockpit de l’avion.