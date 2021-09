L'acteur Saïd Bogota jugé lundi aux assises pour tentative d'assassinat

Connu pour ses rôles dans Taxi 5 et Pattaya, l'acteur Saïd Bogota est jugé à partir de lundi devant la cour d'assises des mineurs d'Évry, accusé d'avoir enlevé, séquestré et tenté de tuer le compagnon d'une ancienne petite amie. "Dans ce dossier, l'intention d'homicide sera au coeur des débats, ainsi que la personnalité particulièrement intéressante de cet acteur très apprécié du grand public", analyse son avocate, Me Sarah Mauger-Poliak, pour l'AFP.

Un après-midi de décembre 2018, une habitante de Saint-Chéron, en Essonne, découvre médusée en ouvrant sa porte un jeune homme couvert de sang, en sous-vêtements et cherchant du secours. Grièvement blessé à la tête, souffrant de multiples brûlures, il est placé en coma artificiel. À son réveil, il dévoile aux enquêteurs avoir été enlevé dans le garage automobile où il travaille en tant qu'apprenti, puis avoir été transporté en voiture dans une cave d'immeuble. Là, ses trois agresseurs lui font boire de l'acide chlorhydrique et le frappent.

Une voisine s'étonnant du bruit, les ravisseurs emmènent leur victime dans un champ, poursuit-il. Il reçoit alors deux tirs de flashball à la tête, vraisemblablement à bout portant, du gaz lacrymogène au visage, des coups de clé à molette sur le crâne puis est aspergé d'essence avant d'être incendié. Ses déclarations sont confirmées par des examens médicaux.

Verdict attendu le 21 septembre

Parmi les trois agresseurs, dont deux tout juste majeurs au moment des faits, l'adolescent reconnaît formellement l'acteur Saïd Bogota, 28 ans, qu'il désigne comme le commanditaire du guet-apens. "Il a vu ma tête, il me connaît, il faut le tuer", aurait crié Saïd Bogota pendant qu'il molestait l'adolescent, décrit ce dernier.

Lors de ses différentes auditions, le comédien a reconnu une partie des violences mais nié avoir voulu tuer. Il s'agissait juste de "mettre la pression" sur le jeune homme afin qu'il quitte sa petite amie, une ex-compagne de Saïd Bogota. Les jurés devront également déterminer la responsabilité de chacun dans les sévices infligés à la victime, les versions des accusés ne concordant pas. Le verdict est attendu le 21 septembre.