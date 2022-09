L'acteur de “Riverdale” Ryan Grantham écope de la prison à vie pour avoir tué sa mère

Ryan Grantham est en détention depuis deux ans et demi. Le jeune acteur canadien, apparu dans la série à succès Riverdale, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa mère, Barbara Waite, en 2020, à la suite de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à Vancouver.

Les procureurs ont estimé par ailleurs qu'il avait comploté pour tuer le Premier ministre canadien Justin Trudeau, et qu'il avait envisagé de commettre une tuerie de masse peu après avoir tué sa mère, explique la BBC. En 2020, le jeune homme avait filmé la dépouille de sa mère, juste après l'avoir tuée. "Je lui ai tiré une balle dans la nuque. Juste après, elle aurait su que c'était moi", pouvait-on entendre sur le document.

Après l'avoir tuée et être parti, équipé de plusieurs armes et cocktails Molotovs en direction de son ancien lycée, le jeune homme avait fait demi-tour et s'était rendu dans un commissariat pour plaider coupable.

Ses avocats mettent en avant l'anxiété et la dépression clinique qu'il subissait avant le meurtre de sa mère. L'ancien acteur a fait plusieurs apparitions au cinéma ou dans des séries. Il a joué dans le premier épisode de la saison 4 de la série Riverdale, en 2019 ou encore dans le drame fantastique Supernatural, sorti en 2010.

