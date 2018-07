publié le 28/12/2016 à 12:31

Les gendarmes n'en sont toujours pas revenus. Positionnés pour un contrôle de vitesse assez classique sur une petite route départementale à côté de Dole (Jura), mardi 27 décembre dans l'après midi, les forces de l'ordre ont vu passer deux motards qui étaient en train de faire une course. L'un a été flashé à 243 km/h et l'autre à 240 km/h. Les deux individus étaient quasiment roue dans roue.



Le major Vuillemin, qui faisait partie du dispositif, commande le peloton moto de Dole. Au micro de RTL, il raconte l'impressionnante scène : "D'abord on entend le bruit, on se prépare psychologiquement. Et quand on voit les deux boulets passer, on a du mal à croire à la vitesse".

Évidemment, pas question de se mettre en course-poursuite. Un comité d'accueil était installé un peu plus loin. Les deux motards se sont alors arrêtés et leur moto a été confisquée. Ils vont désormais être convoqués devant le tribunal de police pour être jugés en mars prochain. Compte tenu de leur infraction, selon le major Vuillemin, ils risquent 1.500 euros d'amende et une suspension de permis. Le juge pourrait même décider de saisir les motos sans leur verser le moindre centime.