La macabre découverte a eu lieu en début de soirée du lundi 26 décembre. L'antenne toulonnaise de la police judiciaire a été chargée de l'enquête.

Crédit : ERIC PIERMONT / AFP Un véhicule de la police nationale (illustration)

S'agirait-il d'un effroyable règlement de compte ? Toutes les pistes sont ouvertes à l'heure actuelle concernant la macabre découverte qu'ont fait des passants lundi 26 décembre près de Toulon (Var), celle d'un cadavre calciné et découpé en morceaux.



Selon Var-Matin, des passants tentaient d’éteindre un feu vers 18 heures sur un chemin à proximité de la mine du cap Garonne, dans la commune du Pradet, quand ils se sont aperçus qu’il s’agissait d’un cadavre en train de se consumer dans une valise. Ils ont alors immédiatement donné l'alerte et des policiers du commissariat de La Garde et de la brigade anticriminalité (Bac) de Toulon se sont rendus sur place. La tête et le tronc étaient placés dans une large valise tandis que deux sacs, l'un contenant le bassin et les jambes découpées au-dessus des genoux, l'autre les tibias et les pieds, étaient posés à côté. Le tout avait été arrosé d'essence ou d'alcool et brûlait depuis peu de temps lorsque la découverte a eu lieu.



Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, âgée de 20 à 30 ans, dont la mort remonterait à moins de 24 heures, aurait été apportée sur les lieux par un véhicule roulant en marche arrière et voulant s'abriter des regards. Une scie a également été retrouvée sur les lieux mais les premières indications laissent penser qu'elle n'a pas forcément servi à découper la victime car les entailles sur le corps semblent trop régulières pour avoir été faites avec cet instrument, a précisé le parquet. L'antenne toulonnaise de la police judiciaire a été chargée de l'enquête.