Japon : un ours abattu en pleine ville après avoir blessé quatre personnes

Scènes de chaos à Sapporo, au nord du Japon. Un ours brun a été vu dans la ville, et a terrifié la population dans la matinée de ce vendredi 18 juin. L'ours s'est rendu dans une rue résidentielle, a traversé une route fréquentée et griffé les portes d'une caserne de l'armée, faisant fuir des militaires paniqués.

En tout, quatre personnes ont été attaquées et blessées, a indiqué le gouvernement japonais. Parmi elles, un soldat et une autre personne, dont l'attaque a été filmée, et qui a été mutilée.

L'incident a également entraîné la fermeture des écoles locales et l'annulation de plusieurs vols dans un petit aéroport régionale, selon la télévision publique NHK.

Des chasseurs l'ont abattu un peu plus tard dans la journée, après que des fonctionnaires de la ville, la police, une association locale de chasseurs et d'autres organisations se sont mobilisés. La ville a tweeté que l'animal avait été "exterminé".

Selon la Société japonaise des ours et des forêts, les ours vivant dans les forêts se rendent de plus en plus souvent dans des zones habitées par des humains à la recherche de nourriture.