Isère : une adolescente meurt aspirée par un tourbillon près d'une centrale hydraulique

Une baignade se transforme en drame. Ce dimanche 28 mai en Isère, une adolescente de 12 ans s'est noyée tout près de Pont-de-Beauvoisin, aspirée par un tourbillon. En fait, la rivière dans laquelle elle s'amusait avec trois autres jeunes, se situe à proximité d'une centrale hydroélectrique. Sur les lieux du drame, le niveau des eaux du Guiers et sa couleur grisâtre avec beaucoup de végétation n'engage pas vraiment à la baignade. D'ailleurs, un panneau placé là signale le danger.

Jeannine, une habitante qui passe par là, ne comprend pas que ces adolescents soient venus se baigner ici. "Écoutez, il y a des tourbillons, on le sait, avec la centrale électrique. Ils le savent quand même qu'il y a des tourbillons par là. D'ailleurs, on le voit quand on passe un peu près. L'eau est brassée à cet endroit", nous dit-elle.

La jeune victime, âgée de 12 ans, a donc été retrouvée après plusieurs heures de recherches par les plongeurs des pompiers. Prénommée Julia, elle se baignait là avec trois autres jeunes, dont sa sœur, quant à eux tous sains et saufs. Le parquet de Chambéry a ouvert une enquête pour mieux comprendre l'origine de ce drame.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info