"Ils ont brisé notre vie", le cri déchirant de la mère d’Adrien, poignardé à mort

publié le 03/08/2018 à 00:50

Un destin brisé. Adrien Perez, un jeune homme sans histoire est mort le 29 juillet dernier, poignardé en plein cœur. Il était venu fêter ses 26 ans dans la discothèque le "Phoenix", à Meylan en Isère. Dans la soirée une jeune femme de leur groupe avait été importunée par plusieurs individus.



Au moment où ils étaient sortis de boîte de nuit, Thibault, un de ses copains, s’était lui aussi fait agresser par les mêmes hommes. Alors Adrien s’était interposé, pour aider son meilleur ami, recevant au passage, une lame dans le cœur.

Trois hommes ont depuis été arrêtés. Notamment deux frères, Yanis et Younes âgés de 19 et 20 ans. Le premier a été mis en examen pour "tentative de meurtre" sur un copain d’Adrien qui a été gravement blessé aux poumons. Le second a été mis en examen pour "meurtre". Ils ont tous deux été écroués.

Aujourd’hui la mère d’Adrien crie sa douleur, la perte de son fils "mort en héros". Elle interpelle aussi la classe politique, pour qu’elle fasse cesser les violences, et les drames comme le sien. RTL a recueilli son témoignage.

"Je ne pardonnerai jamais, c’est impardonnable"

"Mon fils, ma fierté, mon trésor, mon bonheur. Ils me l’ont enlevé, ils me l’ont pris. Ils ont brisé notre vie, ils ont brisé une famille entière, ils ont brisé des amis. Les malheurs n’arrivent pas qu’aux autres, la preuve, aujourd’hui c’est nous-même qui sommes touchés dans notre chair. Ils m’ont enlevé mon fils, la chair de ma chair, mon sang. Je ne pardonnerai jamais, c’est impardonnable, impardonnable. Je les hais. Je les hais du plus profond de mon cœur, dans toute la douleur de maman que j’ai."



"On ne peut pas rester brinquebalant devant l’agression de quelqu’un. Que ce soit son meilleur ami, ou un passant, ou n’importe. On ne peut pas. Ce n’est pas possible, ce n’est pas humain, ce serait inhumain de ne pas porter secours à quelqu’un. Et mon petit il n’était pas comme ça. Il est mort en héros, oui, il est mort en héros."



"L’agresseur a visé mon fils en plein cœur, il a poignardé mon fils en plein cœur, c’est ça que nous devons supporter. Non il y en a marre, il y en a marre et je crie ma révolte, parce que ça suffit, stop. Aujourd’hui c’est nous, et demain qui ? Qui encore ? Je ne veux pas faire de politique, je parle en tant que maman à qui on vient d’enlever son enfant. Sa chair de sa chair, son sang, sa vie entière."



"Je veux que ça cesse. Je veux que ça cesse et j’en appelle à tous ces politiques, de tous bords qu’ils soient. Mais faites quelque chose, il sombre notre pays, il sombre dans la violence. Faites quelque chose, on en a les moyens, qu’est-ce qui vaut plus qu’une vie bon sang ? Ouvrez les yeux et sauvez nos enfants bon sang, sauvez nos enfants."