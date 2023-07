INVITÉE RTL - Mort de Nahel : pourquoi le passager de la voiture a-t-il pris la fuite ?

Me Karen Noblinski

Le passager avant de la voiture de Nahel a été entendu par la police des polices, l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), le lundi 3 juillet 2023. Témoin privilégié dans ce dossier particulièrement incandescent, le jeune homme de 17 ans avait pris la fuite après le tir mortel d'un policier sur le conducteur, Nahel.

Me Karen Noblinski, son avocate, était l'invitée de RTL Midi ce 4 juillet 2023. L'occasion de faire toute la lumière sur la version des faits et l'état d'esprit de son client. Celui que l'on appelle Fouad dans la presse a d'abord assuré aux enquêteurs que Nahel n'avait pas cherché à prendre la fuite. Lui, en revanche, n'est pas resté sur les lieux du drame après le tir. Son conseil explique ce départ par la peur et un réflexe de survie.

"Mon client reste extrêmement perturbé par les faits, raconte-t-elle au micro de RTL. Il était le passager du véhicule dans lequel son ami d'enfance s'est pris une balle dans le thorax. Il est aujourd'hui encore assez traumatisé par les faits. Il sera accompagné par des psychologues".

Interrogée sur cette fuite, Me Karen Noblinski précise que son client "avait peur de mourir et de se prendre lui aussi une balle". "Il a décidé de se réfugier chez sa mère tout simplement, il n'est pas parti se cacher bien loin. Pendant quelques jours, il est parti dans la famille de son père pour s'extraire un peu de Nanterre avant de revenir conformément à la convocation de l'IGPN, lundi matin, pour donner son témoignage". Me Karen Noblinski a conclu l'interview en annonçant que son client envisageait de déposer plainte "dans les prochains jours pour violences volontaires par des personnes dépositaires de l'autorité publique".