C'est un phénomène météo qui a pris plusieurs milliers de personnes par surprise samedi soir du côté de Deauville et de Biarritz, une chute brutale des températures et gros coup de vent surtout sur les plages du Calvados. Les images sont impressionnantes, un jeune kite-surfeur de 31 ans a même perdu la vie, projeté sur la vitrine d'un restaurant à Villers-sur-Mer.

Samy, témoin de la scène, était sur la plage de Deauville samedi soir 18 juin. C'est lui qui a tourné une courte vidéo, déjà vue par près de 800.000 personnes sur Twitter. "C'était en fin de journée, il était 21 heures je pense, quand soudainement un vent fort a soufflé avec énormément de sable. C'était assez catastrophique sur le moment, assez impressionnant", dit-il, expliquant qu'il "n'y avait pas eu de signe avant-coureur".

"Tout le monde a été pris soudainement par cette catastrophe, on s'est mis à courir, à quitter la plage. La température était très élevée, beaucoup de personnes attendaient de pouvoir passer la soirée. Des milliers de personnes ont été prises dans cette tempête. Sur le coup on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe. On ne pouvait qu'avancer tout droit, en perdant des affaires", explique Samy.

Le jeune homme décrit "beaucoup de gens choqués, surtout les gens qui étaient avec des enfants. Plus tard, quand on a appris qu'un kite-surfeur était décédé, ça a rajouté du dramatique. D'un coup il a fait très froid. On a vu des arbres tomber, des dégâts dans les restaurants. Malheureusement il y a eu un drame, mais heureusement qu'il n'y en a pas eu plus".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info