publié le 17/06/2019 à 21:46

Dans la nuit de samedi à dimanche, un pompier volontaire d'astreinte intervenu à Combourg, près de Rennes, auprès de quatre jeunes qui utilisaient des feux d'artifice, a été violemment agressé, rapporte France Bleu Armorique.



Les gendarmes, appelés en renfort pour lui porter secours, ont eux aussi subi le même sort. L'un deux a dû utiliser son taser pour se dégager des quatre agresseurs. Les gendarmes et le sapeur pompier ont finalement réussi à s'échapper en voiture.

Le pompier a été blessé : il a plusieurs côtes cassées et des hématomes sur tout le corps. Il a été arrêté cinq jours, précise la radio locale. Une plainte a été déposée mais pour l'heure, personne n'a encore été interpellé.

Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et du conseil d’administration du Sdis 35 (Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine) a immédiatement réagi via un communiqué, exprimant sa "solidarité" et condamnant "avec fermeté cet acte grave".

«J'exprime ma solidarité au sapeur-#pompier et au gendarme victimes d'une violente agression hier à Combourg. Je condamne avec fermeté cet acte grave et souhaite que les auteurs puissent être rapidement identifiés, déférés à la Justice et sanctionnés avec sévérité»@JeanLucChenut — Sapeurs-pompiers 35 (@SDIS35officiel) 16 juin 2019