Hongrie : une Française séquestrée un an et demi dans un cabanon de jardin

publié le 04/02/2021

Un couple a séquestré une retraitée française, âgée de 71 ans, pendant un an et demi dans un abri de jardin insalubre en Hongrie. L'homme et la femme, âgés de 43 et 41 ans, voulaient profiter de la maison de la septuagénaire, a indiqué la justice ce jeudi.

Le couple, qui a d'abord gagné la confiance de la septuagénaire, qui vivait dans une résidence de Siofok, près du célèbre lac Balaton, depuis les années 1990, a ensuite emménagé chez elle. Puis, les deux bourreaux ont poussé la retraitée à faire don de son appartement à leur enfant mineur, tout en conservant son droit d'usufruit, précise un communiqué du bureau du procureur général du comté de Siofok.

Mais ce n'était que le début du cauchemar pour la Française puisqu'en 2017 le couple, prétextant des travaux de rénovation, l'a fait déménager avant de l'enfermer, quelques mois plus tard, dans un cabanon d'une surface de 6m2 et insalubre. Cet abri grillagé, non isolé, servait auparavant de cabane aux cochons ou encore de remise, et n'offrait ni chauffage, ni commodités. Au début de l'année 2018, à la suite d'une dispute, le couple enferme la retraitée dans ce cabanon, équipé seulement d'un lit, d'une table, d'une lampe de chevet et d'une radio.



Le couple risque 4 ans et demi de prison

Une fois par semaine, la septuagénaire recevait de la nourriture de la part du couple. Parfois, elle était autorisée à marcher un peu, mais toujours sous surveillance. En mars 2018, des voisins se sont inquiétés de ne plus apercevoir leur voisine, alors ils ont alerté la police. Le couple a alors ramené la Française chez elle, le temps de rassurer tout le monde, avant de l'enfermer à nouveau dans la cabane de jardin. Ce n'est que 18 mois plus tard, en septembre 2019, que les forces de l'ordre sont venues libérer la retraitée, à la suite d'un signalement.



L'homme et la femme ont été inculpés pour privation de liberté et harcèlement. Ils encourent tous deux quatre ans et demi de prison. Leur procès devrait commencer "dans six mois", d'après les informations de Gabor Caspo, un porte-parole du procureur.