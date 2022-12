Homme lynché dans les Alpes-Maritimes : à l'Escarène, deux versions s'affrontent

L'affaire reste encore entourée de mystères. Pourquoi un homme a-t-il été lynché à mort dans le village d'Escarène, dans l'arrière-pays niçois à la mi-octobre ? Est-ce vraiment parce que les villageois le soupçonnaient d'un vol ? Une enquête est ouverte mais aucune mise en examen à l'heure actuelle.

La nuit était déjà tombée le mercredi 12 octobre lorsque Muguette se trouve chez elle. Elle allume la télévision dans sa chambre et sent une présence dans l'autre pièce. "J'ai vu passer une ombre. Je suis venue dans la salle à manger et j'ai crié : 'Qu'est-ce que vous faites ici ?'", témoigne-t-elle.

"Il a pris et il est parti. Mais, il avait déjà pris la carte bleue et la monnaie dans le porte-monnaie, il y avait 45 euros", précise Muguette. "Les jeunes qui ont entendu sont tous partis en bas, ils l'ont poursuivi".

Il a voulu échapper à ces gens qui le coursaient dans le village, avec ces chiens qui l'ont mordu à plusieurs reprises Olivia, compagne de la victime

C'est Olivia, la compagne de Jérémy, qui le retrouve à terre peu de temps après. Frappé à mort dans les ruelles de son village, il était soupçonné du cambriolage. "Je l'ai retrouvé, il avait froid, il avait mal au ventre. Il avait pris des coups, il ne savait pas s'il avait pris une pierre", raconte-t-elle à RTL. "Il était trempé de la tête aux pieds parce qu'il a voulu échapper à ces gens qui le coursaient dans le village, avec ces chiens qui l'ont mordu à plusieurs reprises. Il avait le pantalon tout déchiré".

"À l'hôpital, Jérémy m'a dit que ce n'était pas lui qui avait fait ça", poursuit Olivia. Selon le parquet de Nice, il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital. Ce père de famille de 39 ans est mort d'un choc sceptique, son intestin a été perforé, témoignant de l'extrême violence des coups qu'il a reçus ce soir-là.

