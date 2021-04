Hauts-de-France : un groupement hospitalier victime d'une cyberattaque

publié le 16/04/2021 à 23:06

Un groupement d'établissements hospitaliers situés dans les Hauts-de-France a été victime d'une cyberattaque, a appris l'Agence France-Presse vendredi auprès de la direction de la Fondation Hopale qui a décidé de ne pas ouvrir son centre de vaccination de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais ce week-end. Il n'y aurait pas, à ce stade des connaissances, de "pertes" de données pour les patients ni pour les salariés, a indiqué la direction à l'Agence France-Presse.

Les services de la Fondation Hopale, qui gère une quinzaine d'établissements privés à but non lucratif, se sont rendu compte lundi matin d'une "intrusion" dans leur système d'information qui n'a pas entraîné de quelconque déprogrammation d'opérations ou de rendez-vous.

La fondation a néanmoins décidé rapidement "d'anticiper" et de ne pas ouvrir son centre de vaccination à Berck-sur-Mer samedi, dimanche et lundi, le temps "d'abord de voir comment cela évolue". Les "seules" conséquences de cette attaque seraient des problèmes d'accès aux boîtes mails et aux disques partagés. Les experts sollicités continuent de travailler sur l'origine et les conséquences de la cyberattaque.